Un homme condamné à perpétuité pour un triple assassinat l'an dernier aux Pays-Bas

Le trentenaire avait envoyé des images du cordonnier assassiné à son ex-petite amie, qui était encore mineure lorsqu'ils s'étaient rencontrés à la ferme sociale en 2017. Elle s'est sentie gravement menacée. Auparavant, elle avait reçu des photos d'une arme et de gants avec un motif de squelette. L'homme a par ailleurs été reconnu coupable de double tentative d'assassinat sur un garçon de 12 ans et une femme de 20 ans, qui avaient été grièvement blessés lors de la fusillade. Plusieurs personnes avaient assisté au carnage et s'étaient réfugiées dans des pâturages ou des étables. Le procureur avait requis une peine de 30 ans d'emprisonnement à son encontre, avec mise à disposition du tribunal. Selon des experts psychiatriques, le trentenaire souffre d'un trouble de la personnalité qui l'avait amené à développer des fantasmes d'assassinat et ne serait pas totalement maître de ses actes. L'homme aurait été en colère contre la direction de l'exploitation agricole, dont il a été renvoyé en raison de sa relation non désirée avec la mineure d'âge. Le juge n'a toutefois que partiellement adhéré à cette lecture, estimant qu'il avait aussi régulièrement agi de manière concentrée et contrôlée lorsqu'il avait commis ses crimes. (Belga)