Wagner ne participe plus "de manière significative" aux combats en Ukraine

"A ce stade, nous ne voyons pas les forces de Wagner participer de manière significative aux opérations de combat en Ukraine", a fait savoir le porte-parole du Pentagone, le général Pat Ryder, lors d'une conférence de presse. Les Etats-Unis estiment que "la majorité" des combattants de Wagner sont toujours dans des zones ukrainiennes occupées par la Russie, a-t-il précisé. Fin juin, le groupe paramilitaire Wagner, qui a joué un rôle clé dans l'offensive de Moscou en Ukraine, a cherché à renverser la direction militaire russe lors d'une révolte éclair. Evguéni Prigojine, patron du groupe, avait assuré que son soulèvement ne visait pas à renverser le pouvoir, mais à sauver Wagner d'un démantèlement par l'état-major russe, qu'il accuse d'incompétence dans le conflit en Ukraine. La mutinerie a pris fin le 24 juin au soir, avec un accord prévoyant le départ au Bélarus de M. Prigojine. Ses combattants se sont vus proposer par le président russe Vladimir Poutine de rejoindre les troupes régulières, de partir pour le Bélarus ou de retourner à la vie civile. Mercredi, l'armée russe a annoncé avoir reçu de la part du groupe Wagner plus de 2.000 pièces d'équipement militaire, 2.500 tonnes de munitions et 20.000 armes légères. M. Prigojine, avait accepté de remettre aux troupes régulières russes les armements de ses hommes après l'abandon de sa rébellion. Depuis l'échec de cette rébellion, des rumeurs, non confirmées dans le contexte de l'opacité du pouvoir russe, font également état de remaniements au sein du commandement militaire, en particulier concernant le général Sergueï Sourovikine, qui a longtemps été un allié de Wagner. (Belga)