Wimbledon - Après sa finale en double mixte, Vliegen veut "terminer l'année dans le top-8 avec Gillé"

"De très belles choses nous attendent encore", a-t-il expliqué. "L'objectif est clairement de terminer la saison dans le top-8 en double messieurs avec Sander vu la position dans laquelle nous sommes parvenus à nous mettre. La confiance est là et nous savons que nous sommes capables de signer de bons résultats sur toutes les surfaces. Nous allons également pouvoir établir notre calendrier à notre guise, du fait que nous rentrons désormais dans les tableaux de tous les grands tournois du circuit. Cela apporte beaucoup de sérénité." Vliegen et Gillé sont actuellement 7e en tant que duo au classement de l'année, avec 400 points d'avance sur les 9e, le Britannique Jamie Murray et le Néo-Zélandais Michael Venus. Mais avec encore quatre mois de tournois, la qualification pour le Masters est loin d'être acquise. "Le maitre mot sera la régularité", a-t-il poursuivi. "Ce sera la clé si nous voulons aller au Masters. Il faudra continuer à réaliser de bons résultats dans les plus grands tournois, comme les Masters 1000 et l'US Open, là où il y a le plus de points. Et bien sûr, faire en sorte de rester fit et de ne pas se blesser. Nous devons continuer à travailler comme nous le faisons depuis le début de la saison et jouer chaque tournoi, chaque match, avec confiance et conviction." (Belga)