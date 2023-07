Wimbledon - Pour Mertens, il est "incroyable de figurer dans une troisième finale d'affilée" en double

"Je n'aurais certainement pas imaginé que cela se déroulerait si facilement", a-t-elle confié à Sporza après sa victoire. "Surtout parce que Dolehide sert très bien. Mais nous étions bien préparées. Nous savions ce que nous devions faire. Storm a souvent joué en double avec Dolehide par le passé. Et j'avais pour ma part disputé la finale ici l'an dernier avec Zhang. Bref, c'était un match un peu particulier, mais nous y sommes allées à fond." Il s'agira de la cinquième finale en Grand Chelem pour Elise Mertens et la troisième consécutive à Wimbledon. Elle y retrouvera la Tchèque Barbora Strycova (WTA 283), 37 ans, et la Taïwanaise Su-Wei Hsieh (WTA 29), 37 ans, avec qui elle avait triomphé sur le gazon londonien en 2021. "Cette accession en finale est tout de même un peu inattendue", a-t-elle poursuivi. "Mais le courant est bien passé avec Storm dès le début. C'est une fille très positive. Je m'imaginais que nous jouerions si vite si bien ensemble. C'est incroyable de figurer dans une troisième finale d'affilée ici. Mais j'ai travaillé dur. Après mon élimination en simple (NdlR : contre l'Ukrainienne Elina Svitolina au deuxième tour), je me suis beaucoup entraînée en double. J'espère que nous réussirons aussi à remporter ce dernier match." (Belga)