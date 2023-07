Baloise Ladies Tour - Charlotte Kool après sa 4e victoire: "Ce que nous avons montré est sans précédent"

La Néerlandaise a été parfaitement emmenée par ses coéquipières de dsm-firmenich et a réussi à garder ses concurrentes dans son dos. Quatre victoires en autant d'occasions dans cette course par étapes belgo-néerlandaise, cela constitue un exploit sans précédent dans le Baloise Ladies Tour, qui en est à sa 9ème édition cette année. Samedi après-midi, un nouveau contre-la-montre individuel est prévu. Kool s'élancera en dernier lieu avec 20 secondes d'avance sur Lucinda Brand et 24 secondes sur la Danoise Emma Norsgaard au classement. "Ce que nous avons montré aujourd'hui en tant qu'équipe est sans précédent. Il ne faut pas oublier que nous courons ici avec une équipe très jeune. Ce que nous accomplissons ici est formidable et vraiment spécial. J'ai juste l'honneur de conclure tout cela en beauté. La façon dont ces filles ont pris en charge la tête de course était folle. C'était vraiment une situation de rêve", a commenté Kool. La leader du classement général prendra le départ du contre-la-montre individuel de 17,1 kilomètres à 19h34. "J'aurais aimé avoir quelques secondes d'avance supplémentaires sur ma plus proche concurrente, mais je dois me contenter de 20 secondes sur Lucinda Brand. Je vais devoir faire mon meilleur contre-la-montre de toute façon. J'espère que cela suffira pour conserver ma position de leader. Il y aura une autre journée ce dimanche, mais nous n'y sommes pas encore." (Belga)