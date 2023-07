BGDC - Evren Yondem vainqueur à Spa

Disputée en deux fois 100 minutes, la troisième course du BGDC, championnat belge d'endurance réservé aux pilotes amateurs, a vu Evren Yondem l'emporter sans jamais vraiment être menacé malgré plusieurs neutralisations. En tête à l'issue des 100 premières minutes disputées vendredi, il a gardé l'avantage ce samedi matin pour s'imposer avec 34 secondes d'avance sur la Porsche 992 GT3 N°17 d'Olivier Dons et deux minutes sur la Porsche 911 GT3 Cup N°71 de Gérard Tremblay/Pierre Martinet/Alessandro Ghiretti. Le top 3 au général est le même que dans la Division 4. Dans les autres divisions, les victoires sont revenues à la Seat Cupra N°25 de Yardy Hogwerf/Steven Teirlinck en D2 et à la Renault Clio N°61 de Nathan Vanspringel/Thomas Vanloocke en D1. (Belga)