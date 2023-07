Dossier azote en Flandre - Le gouvernement flamand n'a pas réussi à s'entendre sur le décret concernant l'azote

Les ministres étaient réunis depuis vendredi matin à Bruxelles avec pas moins de 220 dossiers à l'agenda. Treize heures plus tard, 219 d'entre eux avaient trouvé une issue favorable. Seul le difficile décret sur l'azote n'a pas joui d'un consensus. La ministre Demir tablait sur une approbation de celui-ci en première lecture avant les vacances d'été, afin que l'accord conclu en mars dernier puisse rapidement être mis en oeuvre. Mais le CD&V, partenaire de la coalition, estime que le projet de décret de la ministre ne reflète pas fidèlement l'accord. Des sources pointent que des concessions ont été faites, mais pas assez pour les chrétiens-démocrates. Le porte-parole du ministre-président Jan Jambon souligne que le gouvernement contribuera à mettre en oeuvre le décret quoi qu'il en coûte. Il est demandé à Mme Demir de "faire le nécessaire pour remplir le vide créé par cette absence d'accord sur le projet, dans l'intérêt des agriculteurs et des indépendants". La crainte est que le gouvernement et le parlement ne disposent pas d'assez de temps pour approuver le décret avant les élections, alors que le texte devra désormais attendre la fin des vacances estivales. La N-VA et l'Open VLD mettaient déjà en garde de longue date contre un gel total des permis dans ce cas de figure. (Belga)