Edwin van der Sar a été rapatrié vers un hôpital néerlandais et reste aux soins intensifs

"La famille Van der Sar souhaite exprimer sa plus profonde gratitude envers l'hôpital universitaire de Split pour leurs excellents soins au cours de la semaine dernière", était-il encore écrit dans le communiqué. Edwin van der Sar "doit encore rester aux soins intensifs, où il subira des examens complémentaires. La famille espère sincèrement qu'il pourra ensuite travailler à son rétablissement." Le Néerlandais était encore directeur général de l'Ajax en mai dernier. Il avait alors décidé de quitter son poste après une saison éprouvante et décevante. Van der Sar était revenu à l'Ajax en 2012, là ou il avait débuté sa carrière professionnelle en tant que gardien. Il avait réussi, entre autres, à remporter la Ligue des Champions avec l'Ajax Amsterdam (1995) et Manchester United (2008). Il a également joué à 130 reprises pour l'équipe nationale néerlandaise. Fin 2009, sa femme avait également souffert d'une hémorragie cérébrale. Van der Sar était gardien de but de Manchester United à l'époque. (Belga)