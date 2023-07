Elections en RDC - RDC: l'opposant Franck Diongo libéré après 26 jours de détention

Il a quitté la prison militaire de Kinshasa-N'Dolo pour sa résidence kinoise, a indiqué la radio onusienne Okapi. Sa libération a été confirmée par son avocat Me John Omehata, au média d'information en ligne Actualité.cd. Selon son parti, le MLP, l'auditorat militaire estime qu'il n'y a pas de crainte pour sa fuite et qu'il peut à tout moment répondre aux invitations qui lui seront lancées pour la suite de l'instruction pré-juridictionnelle de son dossier. Interpellé le 20 juin par les renseignements militaires à Kinshasa avant d'être mis à la disposition de la justice militaire, M. Diongo, passé 26 jours en détention provisoire dont six à Ndolo et 20 dans le cachot des renseignements militaires. L'opposant et résident du MLP a été transféré le 8 juillet, du cachot de l'état-major des renseignements militaires (anciennement détection militaire des activités anti-patrie, DEMIAP) à la prison militaire de Ndolo. Ce transfèrement était intervenu après une brève audition à l'auditorat général des Forces armées de la RDC (FARDC). Il lui est reproché notamment son implication dans une bagarre au quartier Gramalique de Kinshasa entre les groupes dits ''Forces du progrès et Mongo''. L'opposant politique et son parti seraient impliqués dans cette rixe. Il est également accusé de port illégal d'arme. Des accusations que ses avocats ont toujours rejetées, parlant d'un dossier vide. (Belga)