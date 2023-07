Euro d'athlétisme U23 - Nina Hespel affirme ses ambitions de podium avec le 2e temps en demi-finales du 400m haies

Dans le 3.000m steeple, où les cinq premiers de chaque série accédaient à la finale, Clément Labar a pris la 4e place de sa série en 8:51.12, le 9e meilleur temps des trois séries, avec son record personnel de 8:43.93. La finale aura lieu dimanche soir. Les Belgian Falcons, qui courent le 4x100m avec Olivier Lifrange, Emiel Botterman, Timber Huymans et Rendel Vermeulen, se sont qualifiés pour la finale avec le 6e temps sur les trois séries, 39.77. Les Belgian Rockets, leurs homologues chez les dames, Marine Jehaes, Janie De Naeyer, Mariam Oularé et Calllie Lizzie Nzukou Wakam, ont réalisé le 4e temps sur l'ensemble des séries en 44.27 et sont également en finale. Leur leader Delphine Nkansa a encore été épargnée, pour maximiser les chances de médaille lors de la finale qui se déroulera samedi soir pour les messieurs comme pour les dames. Les Belgian Tornados, le 4x400m masculin avec Daniel Segers, Mathys Latinne, Mattis Tanghe et Adrien Devriendt, n'ont pas survécu aux séries. Ils ont réalisé le 10e temps en 3:08.35. Dans le décathlon, Jente Hauttekeete a commencé avec une 11e place dans le 100 mètres en 10.90, Thomas Van Der Poel était quinzième en 10.98. Hauttekeete a ensuite pris la 8e place au saut en longueur (Belga)