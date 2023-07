Euro U20 de basket - Les jeunes Belgian Lions perdent en demi-finale contre Israël

Face aux Israéliens, qu'ils avaient battus en phase de groupe, les jeunes Belges ont dû courir après le score lors du premier quart-temps (14-19) et n'ont pas réussi à réduire l'écart dans le deuxième (11-12). Dans le troisième quart-temps (8-23), ils ont été complètement lâchés, avant un dernier quart-temps plus équilibré (13-13). Xander Pintelon a marqué 11 points pour la Belgique. Le fer de lance Thijs De Ridder, passé des Antwerp Giants à Bilbao, en première division espagnole, mercredi dernier, n'est resté que quelques minutes sur le terrain et avant de sortir en raison d'une blessure à la main. Après des victoires contre l'Italie (72-64) et Israël (70-54) mais une défaite contre la Turquie (67-70), les Belges ont terminé à la deuxième place de leur groupe. En huitième de finale, les Belges ont battu l'Estonie (80-65) avant d'écarter, en quart de finale et après une belle remontée, la Lituanie (77-71). Dans l'autre demi-finale, qui aura lieu plus tard samedi, la France affrontera la Grèce. La finale et le match pour la troisième place (où la Belgique rencontrera donc le perdant de la deuxième demi-finale) sont prévus dimanche. (Belga)