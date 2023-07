Euro U23 d'athlétisme - Les Belgian Rockets, le 4x100 m dames, 5e avec un record national espoirs

Les Rockets étaient composées de Marine Jehaes, Janie De Naeyer, Mariam Oularé et Delphine Nkansa. Il leur a manqué 7/100e de seconde pour décrocher la médaille de bronze. Les Britanniques se sont imposées en 43.04, record du championnat. L'argent est revenu à la France (43.39), le bronze à la Suisse (43.59). A peine une heure et demie plus tard, Nkansa devait déjà participer aux séries du 200 mètres. Avec 23.46, elle a réalisé le huitième temps et s'est facilement qualifiée pour les demi-finales. Elles se courront dimanche matin, la finale dimanche soir. Les Belgian Falcons, le relais masculin du 4x100 m, ont abandonné en finale. Ils occupaient la 5e place après deux relais au moment de l'abandon. La composition était la même que lors des séries avec dans l'ordre Olivier Lefrange, Emiel Botterman, Timber Huymans et Rendel Vermeulen. L'or est revenu à l'Italie en 38.92 (917) de justesse devant la France 38.92 (920) et la Pologne 39.06. Dans la finale directe du 10.000 m, Jana Van Lent a pris la 12e place en 35:28,42. À la fin de la première journée du décathlon, Jente Hauttekeete est troisième avec 4 259 points. Thomas Van Der Poel est dixième avec 4.005 points. (Belga)