Femme poussée sur les rails du RER: le suspect déjà mis en cause pour des faits similaires

Le 2 octobre 2011, à Paris, cet homme avait "poussé un individu sur les rails du métro, mais la victime s'en était sortie", selon la source judiciaire, qui confirmait une information du Parisien. Dans cette affaire, à l'issue d'investigations menées par un juge d'instruction pour tentative d'homicide volontaire, un non-lieu avait été prononcé en février 2013 "pour cause d'irresponsabilité pénale", a précisé la source judiciaire à l'AFP. Ce même homme est suspecté d'avoir, vendredi matin, "volontairement" poussé une femme portant un hijab, âgée de 52 ans, a relaté une source policière à l'AFP. Elle se trouvait alors sur un quai du RER B à la station Cité universitaire dans le XIVe arrondissement de Paris. La femme s'est relevée mais n'a pas pu éviter le train, qui l'a percutée et mortellement blessée, selon le parquet de Paris. Au moment de son interpellation, dans l'après-midi, l'homme, qui avait alors été arrêté pour vol à l'étalage à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), a avoué être l'auteur des faits, selon le parquet. Il a aussi assuré aux policiers "être Dieu" et "devoir tuer des gens" en ciblant des "personnes faibles", a ajouté la source policière. Placé en garde à vue, il a été transféré en infirmerie psychiatrique dans la soirée, son état de santé étant "incompatible" avec "la poursuite de sa garde à vue", a expliqué le ministère public. Les investigations, confiées au 3e district de la police judiciaire parisienne, se poursuivent. (Belga)