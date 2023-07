Inondations en Wallonie - Frans Timmermans à Chaudfontaine pour commémorer les victimes de la crise climatique

Le Néerlandais y a rencontré des familles de victimes, des secouristes, des scientifiques et des responsables politiques. En marge de ces rencontres privées, une visite en bord de Vesdre a été organisée dans des habitations sinistrées. Frans Timmermans doit poursuivre sa journée commémorative à Eschweiler, en Allemagne, puis à Valkenburg, aux Pays-Bas, où les inondations de l'été 2021 ont également été meurtrières. Les députés européens ont adopté, le 15 juin dernier, une résolution visant là organiser, chaque 15 juillet, une journée européenne de commémoration des victimes de la crise climatique mondiale. Ils ont estimé qu'il convient de commémorer les victimes des crises climatiques pour sensibiliser la population au nombre de vies humaines perdues et aux crises humanitaires causées par le changement climatique. Lors de la visite, samedi matin à Chaudfontaine, Frans Timmermans a été notamment accompagné par la ministre fédérale belge de l'Intérieur, Annelies Verlinden, la ministre wallonne Christie Morreale et le bourgmestre calidifontain Daniel Bacquelaine. (Belga)