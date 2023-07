Jupiler Pro League - Abakar Sylla quitte le Club Bruges et rejoint Matz Sels à Strasbourg

Sylla, 20 ans, était arrivé dans le Venise du Nord en septembre 2021. Le défenseur central avait été transféré du club ivoirien Zoman FC. "La saison dernière, Abakar a impressionné en Ligue des Champions, notamment en inscrivant le but de la victoire contre le Bayer Leverkusen (1-0), rappelle les Bleu et Noir. Ces performances ont été récompensées par des sélections en équipe nationale ivoirienne. Le transfert s'élèverait à 20 millions d'euros. A Strasbourg, seulement quinzième de Ligue 1 la saison dernière, Sylla deviendra notamment le coéquipier du gardien des Diables Rouges Matz Sels et sera entraîné par l'ancien champion du monde français Patrick Vieira. (Belga)