Korn Ferry Tour - Adrien Dumont de Chassart perd du terrain mais passe le cut dans le Colorado

Après avoir enchaîné les bonnes performances depuis son passage au statut de professionnel, le Villersois a connu une journée plus difficile, avec seulement deux birdies contre trois bogeys, et un double bogey à l'avant-dernier trou qui l'a fait terminer le 2e tour 3 au-delà du par, pour un total de 142 coups (-2). Il a néanmoins passé le cut, comme l'ensemble des joueurs en dessous du par. Dumont de Chassart a reculé de la 3e à la 39e place du classement. Il est désormais à 9 coups du leader américain Nicholas Lindheim, titré à deux reprises sur le Korn Ferry Tour. Celui-ci devance deux compatriotes à égalité, Quade Cummins et Max Greyserman, à une longueur. (Belga)