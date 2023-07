L'agent de Caleb Ewan critique ouvertement les propos du patron de Lotto-Dstny

Le sprinteur australien a abandonné vendredi. Il s'était fixé comme objectif de remporter une étape durant le Tour mais n'avait pu faire mieux qu'une deuxième et une troisième places avant de connaître des difficultés physiques. Stéphane Heulot, manager général de l'équipe Lotto-Dstny, a remis en question l'attitude et l'engagement d'Ewan dans plusieurs interviews après son abandon. "Un coureur a des devoirs et pas seulement des droits. Nous sommes en droit de lui demander un autre type d'engagement", a-t-il déclaré à Sporza. "Ce Tour de France est le reflet de ce qu'il a montré cette saison et l'année dernière." À L'Équipe, le Français a même ajouté "je ne sais pas gérer ce type de caractère, je n'ai jamais vu ça. Il demande beaucoup pour lui, toujours pour lui." (...) J'ai sacrifié beaucoup de coureurs pour lui et je le regrette." L'agent d'Ewan, Jason Bakker, furieux après cette sortie, a réagi en déclarant à Cycling Weekly dans une interview publiée samedi : "Il est franchement dégoûtant de tenir publiquement ces propos et d'humilier un coureur qui a tant donné à Lotto sur les quatre à cinq dernières années. "J'ai parlé avec Caleb à deux reprises et il est assez dévasté. C'est extrêmement décevant." "Il Heulot a parlé de l'état d'esprit de Caleb. Remettre en question publiquement la santé mentale de quelqu'un de cette manière est très dangereux et il doit des excuses à Caleb". (Belga)