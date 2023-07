Le premier pickup électrique Cybertruck de Tesla est sorti d'usine

"Premier Cybertruck construit à Giga Texas", a tweeté la société, en postant une photo montrant le véhicule entouré de dizaines de personnes portant gilets de sécurité jaunes et casques de chantier dans ce qui semble être un hangar. Elon Musk, patron de Tesla et de Twitter, a reposté le message avec en guise de commentaire: "Congrats Tesla Team" (Félicitations à l'équipe Tesla). En avril, le constructeur avait souligné que la production de ce pickup était "en bonne voie" pour débuter, comme prévu, en cours d'année dans sa nouvelle usine au Texas. L'engin à la silhouette futuriste, sorte de carapace de métal aux lignes anguleuses plutôt inhabituelles, avait été dévoilé en novembre 2019. Sa présentation avait fait sensation quand un collaborateur, voulant vanter la solidité à toute épreuve de l'engin, avait enfoncé une vitre blindée en y lançant une masse en acier, arrachant un juron à Elon Musk. Une seconde tentative avait endommagé une autre vitre. Deux jours après la présentation à grand spectacle du véhicule, Tesla avait indiqué avoir reçu près de 150.000 précommandes qui nécessitait --et nécessite toujours-- un premier versement remboursable de 100 dollars uniquement. En mai, Elon Musk avait indiqué que l'objectif était d'en fabriquer 250.000 par an, soulignant que ce chiffre pourrait doubler car son prix le rend accessible. Lors de son lancement, le Cybertruck --qui peut passer de 0 à 100 km/h en moins de trois secondes, selon le site de Tesla-- devait être décliné en trois modèles, 39.900 dollars et 400 km d'autonomie pour l'entrée de gamme, jusqu'à 69.900 dollars et 800 km d'autonomie annoncée pour le modèle supérieur. (Belga)