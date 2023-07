Les Belges à l'étranger - Le FC Eindhoven achète définitivement Tibo Persyn à l'Inter Milan

Persyn a joué 34 matchs pour le club d'Eindhoven la saison dernière et a délivré trois passes décisives. De quoi convaincre son employeur de le transférer définitivement. "Tibo s'est bien développé avec nous l'année dernière et nous espérons qu'il poursuivra sur cette voie. Avec l'arrivée de Tibo, notre équipe prend de plus en plus forme", a déclaré le directeur technique Marc Scheepers. Persyn a joué chez les jeunes du Club de Bruges, mais il a quitté la Belgique pour l'Inter Milan en 2018. Le club lombard l'a prêté au Club puis à Westerlo lors de la saison 2021/22. Chez les Brugeois, il n'a pas réussi à s'imposer. Avec Westerlo, il a remporté le titre de deuxième division belge. (Belga)