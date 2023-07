Mondial de volley U21 - Battue par la Pologne en match de classement, la Belgique jouera pour la 7e place

La Pologne a imposé sa loi sur le score de 25-19, 25-19, 27-25. Derrière leur capitaine Ferre Reggers, les Belges devront attendre le résultat du match entre le Brésil et la Thaïlande, à 13h00 (heure belge) pour connaître leur dernier adversaire du Mondial de volleyball. Le match pour la 7e place sera le 8e match de la Belgique dans la compétition, qui s'est déroulée en deux phases de groupe. Dans la première, les jeunes Red Dragons ont terminé 2e derrière l'Argentine qui les a battus 3-2, mais devant la Tchéquie et les États-Unis, vaincus 3-0 et 3-1. Dans la deuxième phase, trois défaites, contre le Brésil (3-1), l'Argentine (3-2) et l'Italie (3-2), ont conduit la Belgique à se disputer les places 5 à 8. Lors du dernier mondial, en Italie et en Bulgarie en 2021, la Belgique avait terminé 5e, son meilleur résultat jusqu'alors. En 2011, les jeunes Red Dragons avaient terminé à la 9e place, et à la 6e place lors de leurs débuts en Inde, deux ans plus tôt. (Belga)