Mondiaux de natation - Ingenito et Barral qualifiés pour la finale du programme technique en natation artistique

Notés 170.9367, Ingenito et Barral ont terminé à la 10e place du tour préliminaire. Les Espagnols Emma Garcia et Dennis Gonzalez Boneu, avec 244.1433 points soit 73.2066 de plus que le couple belge, ont réussi la meilleure performance de la journée, devant le Mexique avec Itzamary Gonzalez Cuellar et Diego Villalobos Carrillo (228.0075) et le Japon de Yotaro et Tomoka Sato (227.7200), qui sont frère et sœur. Les 12 premiers des 16 compétiteurs étaient qualifiés pour la finale, qui aura lieu dimanche à 9h30 (heure belge). Lisa Ingenito et Renaud Barral s'aligneront également sur l'épreuve libre en duo mixte, qui débutera le 21 juillet. La paire belge avait terminé à la 5e place du programme libre et à la 6e place du programme technique aux Jeux Européens de Cracovie, en juin dernier. Ceux-ci faisaient autorité de championnats d'Europe de la discipline. (Belga)