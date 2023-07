Nuisance des avions - L'interdiction des vols de nuit est "une mesure essentielle" pour Alain Maron

"Je soutiens totalement Georges Gilkinet pour avancer dans cette mesure", a-t-il ajouté à l'adresse de son collègue écologiste. Le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet a présenté vendredi un projet d'arrêté ministériel visant à réduire les nuisances sonores que subissent les riverains de l'aéroport de Bruxelles-National. L'idée est de revoir le niveau de bruit maximum autorisé ("quota counts"). Au total, le niveau de bruit serait réduit de 20%. Dans le détail, cela signifie une suppression des vols de nuit entre 23h et 6h, mais aussi 30% de silence en plus en soirée (21h00-23h00) ; 20% de silence en plus en matinée (06h00-07h00) et 7% en plus en journée (07h00-21h00). Un arrêté sera déposé d'ici le 21 juillet. La mesure a été applaudie par les riverains et associations environnementales. Plusieurs partis se sont en revanche prononcés contre, dont les partis de la majorité CD&V et Open Vld. Les libéraux ont qualifié le projet "d'absurdité économique". De son côté, l'exploitant Brussels Airport a regretté une mesure "extrême" lancée "sans coordination avec l'aéroport". (Belga)