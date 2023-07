PGA Tour - Thomas Detry conserve sa 29e place à l'Open d'Écosse après le troisième tour

Detry a pris un bon départ et se trouvait à trois sous le par après six trous. Sur les 12 trous restants, le Bruxellois de 30 ans a réussi un nouveau birdie, mais a également dû concéder deux bogeys. Avec son score total de 204 coups, six sous le par, Detry compte sept coups de plus que l'Irlandais du Nord Rory McIlroy, leader et l'un des favoris pour la victoire finale. McIlroy compte un coup d'avance sur le Sud-Coréen Tom Kim. À la troisième place, avec deux coups de plus que le leader, suivent l'Américain Brian Harman et l'Anglais Tommy Fleetwood, qui a réalisé le meilleur score de la journée avec un parcours en 63 coups. (Belga)