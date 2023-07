Premier League - Declan Rice quitte West Ham et rejoint Arsenal pour une somme record

Declan Rice est arrivé à West Ham à l'âge de 14 ans, où il a évolué dans le centre de formation du club londonien avant de monter chez les U18, puis les U21 avant de rejoindre l'équipe première en juillet 2017. Avec son club, il a remporté la dernière édition de la Conference League, en s'imposant en finale face à la Fiorentina (2-1). Il avait été élu meilleur joueur de la compétition. Declan Rice compte 245 matchs avec l'équipe A de West Ham. Il a inscrit 15 buts et délivré 13 passes décisives. Le club a publié un communiqué pour saluer son départ. Son manager, l'Écossais David Moyes, a remercié Rice pour "tout ce qu'il a fait durant son temps à West Ham United". Au niveau international, le milieu de terrain avait fait ses classes avec la République d'Irlande, des U16 aux U21, avant de jouer trois matches pour l'équipe première. En 2019, il a opté pour la nationalité sportive anglaise et les Three Lions (43 sélections, 3 buts) avec lesquels il a été jusqu'en finale de l'Euro 2021. Rice sera le nouveau coéquipier de Leandro Trossard et d'Albert Sambi Lokonga à Arsenal. L'avenir de l'ancien Anderlechtois demeure incertain, néanmoins, avec la nouvelle concurrence. (Belga)