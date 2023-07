Test event Paris 2024 - Emma Plasschaert termine 6e en ILCA 6 de la répétition générale des JO

Classée 7e après les 10 manches disputées depuis dimanche dernier, l'Ostendaise de 29 ans a terminé la 'Medal Race', réservée aux 10 premières du général, à la 6e place. Cette épreuve qui compte double a été remportée par l'Américaine Erika Reineke, devant la championne du monde en titre, la Danoise Anne-Marie Rindom, et la Néerlandaise Marit Bouwmeester. Cette dernière régate a permis à Plasschaert de gagner un rang au classement final et finir 6e d'une épreuve, servant de répétition générale aux JO de Paris 2024 et remportée par Marit Bouwmeester. Avec 44 points, la championne olympique de Rio, 37 ans, a devancé sur le podium Rindom (63 pts) et l'Italienne Chiara Benini Floriani (70 pts). Plasschaert, double championne du monde (2018 et 2021), victorieuse de 4 régates sur les 10, mais disqualifiée lors des 1re et 8e manches, totalise elle 96 unités. Plus tard dans la journée, Isaura Maenhaut et Anouk Geurts, 5e en 49erFX, et Yannick Lefèbvre et Jan Heuninck, 12e en 49er, disputeront leurs 3 dernières manches en classe skiff, où ils tenteront de se maintenir ou d'intégrer le top 10 afin de participer aux courses aux médailles de dimanche. En ILCA 7, William De Smet avait terminé vendredi en 25e position après les 10 manches d'une épreuve où les 10 premiers se disputent le titre dans l'après-midi. (Belga)