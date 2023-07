Test event Paris 2024 - Isaura Maenhout et Anouk Geurts 5e en 49erFX à Marseille avant la course aux médailles

Maenhaut et Geurts ont bien entamé cette 4e journée en remportant la 10e manche. Les deux skippeuses ont ensuite fini 14e et 11e des deux dernières régates. Un résultat qui leur permet de se maintenir à la 5e place, avec 77 points. Qualifiées pour la course aux médailles de dimanche, dont les points sont doublés, elles ne peuvent plus atteindre l'or promis aux Néerlandaises Odile Van Aanholt et Annette Duetz, solides leaders avec 43 unités. Chez les messieurs, en 49er, Yannick Lefèbvre et Jan Heuninck ont reculé du 12e au 17e rang. En cause un mas cassé lors de la 12e et dernière manche, qui leur a fait prendre la 30e et dernière place de la régate. "C'est arrivé dans leur dernière ligne droite. C'est dommage parce que sans cette casse ils auraient fini 12e ou 13e", explique Wannes Van Laer, le directeur de la fédération francophone de voile. "Leur semaine reste néanmoins très positive dans l'optique d'une qualification pour les JO, qui se jouera soit aux Mondiaux de Scheveningen (10-20/08), soit à l'Euro de Vilamoura (Por/8-13/11) ou encore en 2024 lors des Mondiaux de Lanzarote (Esp/8-10/03) ou lors de la régate de la dernière chance à Hyères (Fra/20-27/04)." Plus tôt dans la journée, Emma Plasschaert avait terminé 6e de la course aux médailles en ILCA 6, finissant également 6e au classement final, remporté par la Néerlandaise Marit Bouwmeester. En ILCA 7, William De Smet s'était classé vendredi en 25e position d'une épreuve remportée par l'Australien Matt Wearn. (Belga)