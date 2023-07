Tour de France - "C'est vraiment une grande lutte", juge Vingegaard au soir de la 14e étape

Jonas Vingegaard, maillot jaune du Tour de France après la 14e étape du Tour de France arrivée à Morzine samedi, au micro de France 2: "C'est vraiment une grande lutte, ça a encore été le cas aujourd'hui, un gros combat. Et je suis content de reprendre une seconde. (Quand Pogacar a attaqué) J'avançais à mon train, je ne voulais pas me mettre dans le rouge, j'ai fait ce que je pouvais faire, et heureusement j'ai pu rattraper Tadej." (Belga)