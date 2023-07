Tour de France - Esteban Chaves et Romain Bardet abandonnent la course, après Meintjes et Pedrero

Les coureurs s'étaient élancés d'Annemasse pour le départ fictif, et la première chute a eu lieu environ six kilomètres après le départ réel de l'étape. La direction a immédiatement annoncé la neutralisation de la course, tandis que plusieurs coureurs étaient au sol. L'Espagnol Antonio Pedrero (Movistar) et le leader sud-africain d'Intermarché-Circus-Wanty, Louis Meintjes, ont abandonné rapidement, tandis que Chaves a repris la course avant de déclarer forfait. Romain Bardet, qui ne faisait pas partie des coureurs les plus affectés par la première chute, est tombé dans la descente du Col de Saxel, la première ascension de la montée. Le candidat au classement général pour dsm-firmenich, l'air déboussolé, a été pris en charge par les médecins avant de quitter la course. Bardet était 12e du classement général ce matin, Louis Meintjes 13e. Au bout des 151,8 kilomètres de l'étape, le peloton arrivera à Morzine les Portes du Soleil. Les coureurs auront notamment à affronter le Col de la Ramaz et le Col Joux Plane, dans la deuxième partie de l'étape. (Belga)