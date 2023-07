Tour de France - La 14e étape aborde les Alpes et 4200 m de dénivelé positif entre Annemasse et Morzine

Pour corser les choses, un Point Bonus sera accordé (8, 5 et 2 secondes) aux trois premiers au sommet du Joux Plane qui ponctuera les près de 4200 m de dénivelé positif du jour. Le petit col de Saxel (3e cat. 4,2 km à 4,6%) sera franchi après 18,7 km. Une descente de 9 km précédera le Col de Cou (1re cat. 7 km à 7,4 %). Son sommet précédera de 17,5 km celui du Col du Feu (1re cat. 5,8 km à 7,8 %) situé au km 52,7. Il restera alors un peu moins de 100 km à parcourir. Une pause relative de 34 km, avec le sprint intermédiaire du col de Jambaz (non répertorié) au km 65,5, précédera les 13,9 km du col de la Ramaz (1re cat à 7,1%) qui pourrait être prémonitoire pour certains. Une fois franchi (au km 101,6), une descente seize kilomètes et dix kilomètres de plaine permettront de récupérer avant d'aborder Joux Plane. Si le duel entre les deux prétendants au maillot jaune à Paris est plus que jamais indécis, Tadej Pogacar ayant réduit son retard à 9 secondes sur Jonas Vingegaard, vendredi au Grand Colombier, celui pour le maillot à pois de meilleur grimpeur sera aussi d'actualité puisque 52 points seront mis en jeu. Neilson Powless en compte 46 pour 31 à Pogacar. Le départ réel sera donné à 13h20 et l'arrivée la plus précoce attendue à 17h18 (moyenne de 38 km/h). (Belga)