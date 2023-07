World Triathlon Series - Jolien Vermeylen 9e des Mondiaux de super sprint, Maarten Van Riel 12e et Jelle Geens 29e

Vermeylen a fini 17e de sa série de qualification vendredi et a dû passer par les repêchages - qu'elle a gagnés - pour figurer parmi les 30 finalistes. Là, où chaque série élimine les 10 dernières concurrentes, elle a passé la 1re finale (3e), avant de se qualifier sur le fil, à la 10e place, pour la grande finale décernant le titre mondial. Sortie de l'eau 7e après 300m, l'Anversoise a gardé le contact à vélo, mais a concédé quelques secondes de retard au terme des 7,5 km du parcours cycliste. Lors des 1,7 km à pied, elle a néanmoins réussi à reprendre l'Américaine Summer Rappaport pour finir 9e, à 33 secondes de la Française Cassandre Beaugrand, nouvelle championne du monde de super sprint, devant la Britannique Beth Potter et l'Allemande Laura Lindemann. Chez les messieurs et sur les mêmes distances, le titre mondial est revenu au Néo-Zélandais Hayden Wilde, plus rapide de 2 secondes que le Portugais Vasco Vilaca et le Britannique Alex Yee. Maarten Van Riel et Jelle Geens, qui avaient passé sans encombre les qualifications vendredi, ont terminé respectivement 12e et 29e. Van Riel avait échoué aux portes de la dernière finale en se classant 12e, à seulement 2 secondes du top 10, lors de la 2e manche de samedi. Geens, sans de bonnes jambes en course à pied, sa discipline de prédilection, avait lui été éliminé après une 29e place dans la 1re manche finale. (Belga)