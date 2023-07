Au moins 2.500 personnes évacuées en raison d'un incendie de forêt à La Palma

En raison de la sécheresse et des vents violents, le feu se serait rapidement propagé, a déclaré le maire du village, Vicente Rodríguez, sur la chaîne de télévision publique RTVE. Environ 300 pompiers sont à pied d'oeuvre pour lutter contre les brasiers. Au moins 11 maisons ont été détruites et une superficie d'environ 140 hectares a été brûlée. D'après le gouvernement, les maisons situées à Tijarafe, une ville du sud, devraient également être évacuées. En septembre 2021, plus de 7.000 personnes avaient été évacuées de l'île, après l'éruption du volcan Cumbre Vieja. Au plus fort de l'épisode, le volcan avait craché des milliers de litres de lave, produisant des coulées bouillonnantes le long de la montagne. (Belga)