CSIO- 5* Falsterbo - Koen Vereecke termine quatrième du Grand Prix

Huit cavaliers n'ont pas fait d'erreur durant le Grand Prix. Le cavalier suisse Martin Fuchs (Conner Jei) a décroché la victoire finale. Dans la deuxième manche, il a été plus rapide que le Néerlandais Willem Greve (Highway TN) et l'Italien Emanuele Camilli avec son cheval belge Odense Odeveld. Vereecke est passé tout près du podium avec son chrono. Pieter Devos (Nascar van 't Siamshof) a commis deux fautes de saut dans la deuxième manche et s'est classé dixième. (Belga)