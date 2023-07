Deux grenades et une arme à feu repêchées dans la Meuse à Liège

Les policiers liégeois ont été appelés à intervenir, dimanche en fin d'après-midi dans la cité ardente, à proximité du pont de Fragnée. Un pêcheur à l'aimant se trouvait en bord de Meuse, non loin du canal de la Dérivation, lorsqu'il a remonté deux grenades et une arme de poing de type revolver. Un périmètre de sécurité a aussitôt été établi, le temps de l'enlèvement de l'arme et des munitions. (Belga)