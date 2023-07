Euro U18 de hockey - La Belgique également battue par l'Allemagne en finale chez les filles U18 à Krefeld

Comme en phase de poules, Belges et Allemandes se sont quittées sur un score vierge, malgré une domination des tenantes du titre (7 pc/1). Aux shoot-outs, l'Allemagne a transformé ses 3 premiers essais, tandis que la Belgique manquait ses 2e, 3e et 5e tentatives. Les jeunes Belges, qui avaient terminé premières de la poule A, avaient accédé à la finale en battant samedi l'Angleterre 3-1 en demi-finales. Pour la Belgique, il s'agissait de la 2e finale européenne d'une équipe féminine U18, après celle perdue en 2018 face aux Pays-Bas (0-5), à Santander en Espagne. L'Allemagne décroche elle son 4e titre continental depuis la création du tournoi en 2002, le 2e consécutif après celui de Valence en 2021. Plus tôt dans la journée, leurs homologues masculins s'étaient également inclinés en finale, battus 2-3 dans le match pour l'or par des Allemands, qui eux aussi ont prolongé leur sacre acquis il y a 2 ans, à Valence. (Belga)