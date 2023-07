Euro U23 d'athlétisme - Delphine Nkansa championne d'Europe espoirs sur 200 m

Elle avait signé le huitième temps des séries samedi (23.46, v:+0.7 m/s)) et le 7e des demi-finales (23.93, v: -3.1 m/s) où elle avait terminé 2e de la première course, dimanche matin. Nkansa, 21 ans, avait terminé 4e du 100 m à Espoo et 5e avec le relais des Belgian Rockets (4x100 m). Elle offre à la Belgique sa première médaille d'or dans cet Euro espoirs et la deuxième médaille après celle d'argent d'Elien Vekemans au saut à la perche. (Belga)