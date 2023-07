Formule E - Stoffel Vandoorne en 18e position sur la grille du 2e ePrix de Rome, Jake Dennis en pole

Le pilote courtraisien n'a pas pu disputer les duels pour les huit premières places après avoir terminé à la 9e place de son groupe A lors des qualifications, à plus d'une demi-seconde du top-4. Le deuxième des deux ePrix de Rome s'élancera à 15h03. Stoffel Vandoorne, champion du monde de Formule E en titre et toujours à la recherche de son premier podium cette saison, est actuellement 11e au classement du championnat du monde avec 42 points. Le podium est composé, respectivement, du Néo-Zélandais Nick Cassidy (Envision), de Jake Dennis et du Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar RCS), vainqueur du premier ePrix de Rome samedi. (Belga)