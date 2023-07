Forte affluence au deuxième jour des Fêtes de Gand

Une grande partie des visiteurs se rend dans le centre de Gand à vélo, ce qui pousse les organisateurs à augmenter les infrastructures de parking pour les deux-roues. A partir de lundi, 250 places de plus seront disponibles sur le pont Sint-Joris; et 300 de plus à partir de mercredi sur la place Veerman. La police gantoise a par ailleurs fait état de 11 bagarres de petite ampleur, samedi. Les agents ont délivré 69 amendes administratives à des personnes qui urinaient sur la voie publique. Cinq véhicules ont été enlevés. La Croix-Rouge a soigné quelques 220 personnes. Les trafiquants de drogue sont par ailleurs très actifs lors des festivités gantoises. La nuit de samedi à dimanche, un dealer aurait même proposé sa marchandise à un policier en civil. (Belga)