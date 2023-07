GT World Challenge Europe - Maxime Martin vainqueur à Misano avec Valentino Rossi

Deuxième rendez-vous de la saison de l'officieux championnat européen GT3, Misano a vu la star locale Valentino Rossi remporter sa toute première victoire en GT World Challenge Europe sur la BMW M4 GT3 N°46 engagée par l'équipe belge WRT. Si le début de week-end a été plus délicat avec une 8e place en Course 1, le duo Maxime Martin/Valentino Rossi l'a emporté en Course 2 après être parti depuis la troisième place. Tout s'est joué dans les stands, où ils ont bénéficié de l'arrêt manqué de l'autre BMW de chez WRT, pilotée par les Belges Charles Weerts et Dries Vanthoor, victimes d'un écrou récalcitrant leur faisant perdre la 1re place. Il y a eu du Belge partout sur le podium de la Course 2 puisque Maxime Martin et Valentino Rossi l'ont emporté devant l'Audi R8 LMS de l'équipe Comtoyou de Lucas Légeret/Christopher Haase (Sui/All) et la BMW N°31 WRT des Français Jean-Bapstier Simmenauer et Thomas Neubauer. La Course 1 du samedi avait été remportée par la Mercedes-AMG N°88 Akkodis-ASP de Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy. Du côté des autres résultats notables parmi les pilotes belges engagés, le duo Weerts/Vanthoor s'est donc contenté de la 9e place après leur pépin dans les stands en Course 2. Partis depuis la 21e place en Course 1, ils avaient réussi une remontée jusqu'en 3e place grâce à un excellent arrêt aux stands. Quant à Frédéric Vervisch et Nicolas Baert, ils ont terminé 4e en Course 1 puis 11e en Course 2. La troisième manche de la Sprint Cup aura lieu à Hockenheim, en Allemagne, du 2 au 3 septembre. (Belga)