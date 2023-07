Honduras: un mort et deux blessés après une tentative d'évasion dans une prison

L'Institut national pénitentiaire (INP) a fait état de la mort d'un prisonnier de 42 ans au cours d'une "tentative d'évasion". Il purgeait une peine de 22 ans d'emprisonnement pour "assassinat". Les faits se sont déroulés à la prison de Danli, à environ 70 km à l'est de la capitale Tegucigalpa. Selon la même source, les détenus ont provoqué une "mutinerie" et déclenché un "incendie" et, alors que certains tentaient de grimper les murs d'enceinte pour s'échapper, les gardiens ont réalisé des tirs de sommation. Le porte-parole de la Police militaire de l'ordre public (PMOP), le capitaine José Coello, a lui indiqué à la presse locale que les troubles avaient fait trois blessés, tous transportés à l'hôpital, mais que l'un d'entre eux n'avait pas survécu. Plus de mille prisonniers sont morts ces 20 dernières années dans les prisons du Honduras, selon le Commissaire aux droits humains de ce pays d'Amérique centrale. En 2012 notamment, 362 personnes ont perdu la vie dans l'incendie du pénitencier de Comayagua (centre). (Belga)