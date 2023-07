Invasion de l'Ukraine - L'Ukraine affirme être "sur une position de défense" près de Koupiansk

"Pendant deux jours d'affilée, l'ennemi a attaqué activement dans le secteur de Koupiansk, dans la région de Kharkiv. Nous sommes sur une position de défense", a déclaré la vice-ministre de la Défense Ganna Malyar. "De féroces combats ont lieu, et des positions (...) changent plusieurs fois par jour", a-t-elle ajouté. Le mois dernier, l'Ukraine a entamé sa contre-offensive très attendue après avoir stocké des armes occidentales et renforcé ses forces offensives. Kiev a cependant admis livrer des batailles difficiles et a appelé ses alliés à fournir plus d'armes et d'artillerie à longue portée. Mais la vice-ministre a fait valoir que les forces ukrainiennes "avançaient progressivement" près de Bakhmout, saisie par la Russie en mai. "Il y a une avancée quotidienne sur le flanc sud autour de Bakhmout. Sur le flanc nord, nous essayons de tenir nos positions, l'ennemi attaque", a-t-elle déclaré. La ville qui avait autrefois 70.000 habitants a été détruite par la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre. "A Bakhmout même, nous bombardons l'ennemi, et l'ennemi nous bombarde", a déclaré Mme Malyar. (Belga)