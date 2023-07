Jordanie: 3 ans de prison pour 5 accusés dans une fuite de chlore mortelle

Le 27 juin 2022 au port d'Aqaba, dans le sud de la Jordanie, 13 personnes --huit Jordaniens et cinq Vietnamiens-- avaient péri par asphyxie dans un accident provoqué par la chute d'un conteneur duquel s'était échappé du chlore, un gaz toxique. Quelque 260 personnes avaient été blessées. Selon une source judiciaire ayant requis l'anonymat, le tribunal de première instance d'Aqaba a condamné à trois ans d'emprisonnement "le directeur du service des opérations (du port), le chef du service de la sécurité publique, le chef du service de déchargement et de chargement, le chef de l'équipe de déchargement et de chargement ainsi qu'un ouvrier". Le tribunal a acquitté les cinq autres accusés "pour manque de preuves", selon la même source. Le procès, qui avait débuté en juillet 2022, avait vu les dix personnes comparaitre notamment pour des accusations de négligence ayant entraîné la mort. Une commission d'enquête gouvernementale avait conclu à un "déficit important" et des "lacunes" dans les mesures de sécurité. Aqaba, l'un des principaux ports de la mer Rouge, est la seule entrée maritime du royaume hachémite, par laquelle transitent la plupart des importations et exportations jordaniennes. La ville est en outre une importante station balnéaire. Située dans le golfe éponyme, elle se trouve à la frontière israélienne, à une quinzaine de kilomètres au nord de l'Arabie saoudite, tandis que la péninsule du Sinaï égyptienne est de l'autre côté du Golfe, à une dizaine de kilomètres. (Belga)