La chanteuse Jane Birkin est décédée à 76 ans, selon Le Parisien

Née à Londres en 1946, l'artiste s'est d'abord illustrée au cinéma en Angleterre. Après son premier film "Le Knack... et comment l'avoir" en 1965, elle s'illustre dans plusieurs longs-métrages anglais dont "Blow-up" de Michelangelo Antonioni. Sa carrière française débute en 1968 par son rôle dans le film Slogan de Pierre Grimblat. Elle rencontre sur le tournage celui qui deviendra son conjoint: l'auteur-compositeur-interprète Serge Gainsbourg. Une fille, Charlotte, naîtra de leur relation en 1971. Sous l'impulsion de Serge Gainsbourg, l'artiste se lance alors dans la chanson, se faisant connaître grâce au duo "Je t'aime? moi non plus". Au total, la chanteuse sort 14 albums studios, beaucoup portant l'empreinte sulfureuse de Gainsbourg. En parallèle l'artiste poursuit une carrière prolifique au cinéma, aussi bien en France qu'à l'étranger. Elle s'illustre dans une grande variété de rôles, notamment dans "La Piscine" où elle partage l'affiche avec Romy Schneider et Alain Delon mais aussi dans l'adaptation au cinéma de "Mort sur le Nil". (Belga)