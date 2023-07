Le trafic ferroviaire rétabli entre Huy et Flémalle Haute

"La situation est rétablie et le trafic ferroviaire peut reprendre entre Huy et Flémalle Haute", a indiqué le gestionnaire du réseau ferroviaire. Le trafic avait été suspendu en début d'après-midi. Les pompiers et les services techniques d'Infrabel étaient intervenus sur place. Des navettes de bus avaient été mises en place en concertation avec la SNCB. (Belga)