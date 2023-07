Les Belges à l'étranger - Vanzeir , Benteke et Ndenbe battus en MLS

Dante Vanzeir, titulaire comme lors des deux rencontres précédentes, a disputé 74 minutes du match avant d'être remplacé. Il a pour l'instant inscrit 2 buts en MLS pour son club, et un supplémentaire dans la Coupe US Open. Christian Benteke a joué tout le match pour DC United, mais il n'a pas trouvé le chemin des filets. L'ancien joueur de Genk et du Standard de Liège a déjà marqué 8 buts cette saison en 22 matches de MLS, mais il n'a pas trouvé le chemin des filets depuis six rencontres. Logan Ndenbe, qui était titulaire pour la première fois depuis le 4 juin et sa blessure contre les Vancouver Whitecaps, a joué toute la rencontre. Il reprend doucement le rythme après avoir manqué quatre matches, et joué 21 minutes sur les trois suivants. Au classement, les New York Red Bulls sont hors des places qualificatives pour les playoffs. Le club de Vanzeir est 11e avec 26 points en 23 matches. DC United est actuellement barragiste, 9e avec 30 points en 24 rencontres. Les sept premiers de chaque conférence sont qualifiés pour le premier tour, tandis que les 8e et 9e jouent les barrages. En conférence ouest, le Sporting Kansas City est 11e avec 26 points en 25 rencontres, à 3 unités de la 9e place, et 5 de la 7e. (Belga)