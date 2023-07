Météo - Un ciel partagé avant le retour des averses

Ce soir et encore une partie de la nuit, le temps variable persistera avec des averses. Elles pourront être relativement intenses et s'accompagner d'un coup de tonnerre. Le centre du pays sera une nouvelle fois de plus concerné. En cours de nuit, le temps deviendra sec avec de larges éclaircies. Lundi commencera avec du soleil, excepté sur l'ouest et en Ardenne où l'on retrouvera de la grisaille le matin. Quelques averses pourront déjà se manifester au littoral. En cours de journée, des nuages cumuliformes se développeront dans l'intérieur avec un risque d'averses (orageuses) dans la moitié nord. (Belga)