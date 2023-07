Mondial de volley U21 - La Belgique termine 7e après sa victoire contre la Thaïlande

Samedi, les Belges s'étaient inclinés dans leur premier match de classement pour les places 5 à 8 contre la Pologne. Avant cela, la compétition s'était déroulée en deux phases de groupe. Dans la première, les jeunes Red Dragons ont terminé 2e derrière l'Argentine qui les a battus 3-2, mais devant la Tchéquie et les États-Unis, vaincus 3-0 et 3-1. Dans la deuxième phase, trois défaites, contre le Brésil (3-1), l'Argentine (3-2) et l'Italie (3-2), ont conduit la Belgique à se disputer les places 5 à 8. Lors du dernier mondial, en Italie et en Bulgarie en 2021, la Belgique avait terminé 5e, son meilleur résultat jusqu'alors. En 2011, les jeunes Red Dragons avaient terminé à la 9e place, et à la 6e place lors de leurs débuts en Inde, deux ans plus tôt. La finale se jouera dimanche entre le tenant du titre, l'Italie, et l'Iran. La Bulgarie et l'Argentine se disputeront la médaille de bronze. (Belga)