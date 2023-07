Mondiaux de natation - Lisa Ingenito et Renaud Barral 11e de la finale du programme technique

Barral (35 ans) et Ingenito (24 ans) ont marqué 189.2567 points dans leur exercice, un meilleur score que lors des qualifications (170.9367) où ils ont terminé à la 10e place. La médaille d'or est revenue à Yotaro et Tomoka Sato, qui sont frères et sœurs. Les Japonais, 3e des qualifications, ont marqué 255.5066 points devant le couple espagnol de Dennis Gonzalez Boneu et Emma Garcia Garcia avec 248.0499 (-7.4567), et les Chinois Haoyu Shi et Wentao Cheng (247.3033, -8.2033) Lisa Ingenito et Renaud Barral s'aligneront également sur l'épreuve libre en duo mixte, qui débutera le 21 juillet, avec la finale le lendemain. La paire belge avait terminé à la 5e place du programme libre et à la 6e place du programme technique aux Jeux Européens de Cracovie, en juin dernier. Ceux-ci faisaient autorité de championnats d'Europe de la discipline. (Belga)