Mondiaux de natation - Logan Vanhuys termine 18e sur le 10 km en eau libre

Le nageur de 26 ans a bouclé la distance en 1h54:03 dans le parc aquatique de Momochi Seaside, soit 3:23 derrière l'Allemand Florian Wellbrock. Celui-ci a remporté la course en 1h50:40 devant le Hongrois Kristof Rasovszky (+18.7) qui a devancé de peu un autre Allemand, Olivier Klemet (+20.5). C'est le deuxième titre mondial pour Wellbrock (25 ans) après son sacre en 2019. Il domine actuellement la discipline et a conquis l'or olympique à Tokyo, il y a deux ans. Les trois médaillés de l'épreuve aux Mondiaux se qualifiaient d'office pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Chez les dames, l'Allemagne a également été sacrée sur 10 km via Leonie Beck. Mardi, les 5 km en eau libre seront au programme, chez les messieurs comme chez les dames. (Belga)