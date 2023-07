Mondiaux de para-athlétisme - Doublé belge sur 100 m en fauteuil avec Peter Genyn devant Roger Habsch

Genyn, 46 ans, a signé le temps de 19.79. Le champion paralympique en titre établi un nouveau record des championnats. Le précédent datait du matin en 19.96 en séries et avait été réalisé par Habsch, 44 ans, qui est aussi détenteur du record du monde en 19.32. En finale, il a réussi 19.97 de quoi largement devancer le tenant du titre finlandais Toni Piispanen (46 ans) 3e en 20.56. Genyn obtient son 6e titre mondial, le troisième sur 100m après Doha 2015 et Londres 2017. Il est également double champion paralympique de la distance (2016 et 2021). "Nous travaillons très dur pour des événements comme celui-ci et notre sport devient de plus en plus professionnel. J'ai eu la chance d'être particulièrement en forme aujourd'hui, car nous sommes tous très proches les uns des autres" Roger Habsch devait quant à lui se satisfaire de la deuxième place, un peu amère à ses yeux. "J'ai perdu de la vitesse parce que j'ai dû corriger la direction de mon wheeler. Peter était très fort aujourd'hui, mais je reste persuadé que la victoire était accessible." Quelques minutes après la course masculine, Joyce Lefevre a pris la 5e place du 800 m (T34) en 2:14.34. Plus tôt dans la journée, Anke Sneyers et Kiara Maene ont bondi à 4m45 et 4m18 et terminé aux 14e et 16e places en T20 (déficience intellectuelle). (Belga)