Mondiaux de para-athlétisme - Maxime Carabin remporte l'or sur 100m en T52 et réussit le doublé après le 400m

Au stade Charléty, Carabin a signé un chrono de 16.90 sur 100m, pour s'imposer de plus d'une seconde devant le Suisse Fabian Blum (17.98) et le Mexicain Leonardo de Jesus Perez (18.02). Déçu de sa performance en séries, il avait abordé la finale avec beaucoup de concentration. "J'ai tout donné, je me suis mieux préparé et le résultat est tombé", a-t-il expliqué. Le Liégeois avait apporté une attention toute particulière à son départ. "Une fois la course lancée j'arrive à bien monter en vitesse, mais le départ est mon point faible donc c'est une satisfaction de voir que le travail a payé." Plus tôt dans la journée, Peter Genyn et Roger Habsch se sont tous les deux qualifiés pour la finale du 100m en classe T51. Habsch, qui a remporté sa série comme Genyn, a établi un nouveau record des championnats en 19.56. Les deux para-athlètes seront sous le coup de feu à 20h27 dimanche, pour se jouer le titre. (Belga)